Biało-czerwoni remisowali do przerwy w Brukseli 1:1, ale w drugiej połowie stracili aż pięć bramek.

Porażka boli... Zagraliśmy lepiej niż z Walią i co z tego? Teraz trzeba szybko dojść do siebie, bo za trzy dni Rotterdam, a we wtorek rewanż za dzisiejsze 6:1 - napisał Boniek, obecnie wiceprezydent UEFA.

Na inaugurację w grupie 4 dywizji A biało-czerwoni pokonali 1 czerwca we Wrocławiu Walię 2:1. Podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się w kolejnych meczach LN w sobotę z Holandią w Rotterdamie, a we wtorek zagrają ponownie z Belgią, ale w Warszawie.