Reprezentantka Anglii Keira Walsh przeszła z Manchesteru City do Barcelony - poinformowano w środę. Według brytyjskich mediów kwota transferu wynosi ok. 350 tysięcy funtów, co jest rekordem w historii kobiecej piłki nożnej.

Dotychczasowy rekord wynosił ponad 250 tysięcy funtów, które Chelsea Londyn zapłaciła w 2020 roku za Dunkę Pernille Harder z VfL Wolfsburg. Reklama 25-letnia obecnie Walsh dołączyła do City w 2014 roku jako nastolatka i od tego czasu rozegrała dla klubu 211 meczów (we wszystkich rozgrywkach), zdobywając z drużyną osiem różnych trofeów. Miała jeszcze tylko przez rok ważną umowę z Manchesterem City, który - według mediów - odrzucał poprzednie oferty Barcelony. Wszechstronna zawodniczka, występująca najczęściej w środku pomocy, zdobyła niedawno z reprezentacją Anglii mistrzostwo Europy. Reklama Wszyscy w Manchesterze City chcieliby podziękować Keirze za jej wkład w sukcesy kluby i życzyć jej wszystkiego najlepszego na przyszłość – przekazano w oświadczeniu. W poprzednim sezonie Manchester City zajął trzecie miejsce w angielskiej Women's Super League, za drużynami londyńskimi - mistrzem Chelsea i drugim w tabeli Arsenalem. Natomiast Barcelona wygrała ligę hiszpańską i wystąpiła w finale Ligi Mistrzów (przegranym 1:3 z Olympique Lyon).