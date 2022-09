18-letni James jest zawodnikiem występującego na zapleczu ekstraklasy Birmingham City. Wcześniej grał w angielskiej reprezentacji do lat 21, ale postanowił zmienić przynależność. Był już powołany do walijskiej "młodzieżówki", a teraz Page postanowił spróbować go w zespole narodowym.

32-letniego Allena z gry w najbliższych meczach wykluczył uraz ścięgna podkolanowego, a 29-letniego Daviesa pęknięcie jednej z kości nogi, do którego doszło w poprzednim tygodniu w meczu Ligi Mistrzów ze Sportingiem Lizbona. Defensor "Kogutów" ma pauzować około trzy tygodnie.

Wcześniej kontuzje wykluczyły z kadry pomocników Aarona Ramseya i Harry'ego Wilsona, a także bramkarza Adama Daviesa.

Zajmująca ostatnie miejsce w tabeli grupy A4 Walia w czwartek w Brukseli przeciw Belgii, z którą w czerwcu wywalczyła jedyny punkt, ma zagrać bez największej gwiazdy i kapitana - Garetha Bale'a. Selekcjoner ma go oszczędzać na niedzielną konfrontację z Polską w Cardiff mogącą decydować o tym, która z tych drużyn opuści najwyższą dywizję Ligi Narodów, a która w niej pozostanie.