Lekko przeziębiony, rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, a zastąpił go Julio Alvarez, który w 13. minucie zdobył pierwszą bramkę. Messi pojawił się na boisku w 55. minucie i w końcówce strzelił dwa gole (87, 89).

Reklama

Był to 164. mecz Messiego w barwach "Albicelestes" oraz bramki numer 89 i 90.

Wcześniej 100 wygranych w meczach reprezentacji zanotowali tylko Hiszpanie Sergio Ramos (131 zwycięstw/180 meczów) i Iker Casillas (121/167), Portugalczyk Cristiano Ronaldo (112/187) oraz Meksykanin Andres Guardado (101/177).

Argentyna nie poniosła porażki w 35 kolejnych spotkaniach, co jest wyrównaniem osiągnięcia Brazylii (1993-1996), Hiszpanii (2007-2009) oraz Algierii (2018-2022). Rekord 37 meczów bez przegranej należy do reprezentacji Włoch, niepokonanej od września 2018 do października 2021 roku.

Reklama

Argentyna, a także Meksyk i Arabia Saudyjska będą rywalami Polski w grupie C mistrzostw świata, które rozpoczną się 20 listopada w Katarze.