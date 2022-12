Pierwsze zaproszenie zostało wystosowane, gdy Messi i koledzy wygrali Copa America 2021. Wówczas "Albicelestes" w finał, rozegranym właśnie na tym kultowym stadionie, wygrali z Brazylią 1:0.

W niedzielę Argentyna w meczu o złoty medal mundialu pokonała Francję w rzutach karnych 4-2. Po dogrywce wynik był nierozsztrygnięty 3:3. Dwie z tych bramek zdobył Messi.

Messi pokazał już swoją klasę na boisku i poza nim. To zawodnik, który od lat gra na najwyższym poziomie w historii piłki nożnej - stwierdził pomysłodawca projektu Adriano Santos w liście wysłanym do kapitana reprezentacji mistrzów świata via argentyńska federacja.

Żadne inne miejsce nie może być bardziej odpowiednie niż Maracana, aby również oddać mu hołd. W końcu Messi jest geniuszem piłki - dodał.

Historyczny stadion Maracana był gospodarzem dwóch finałów mistrzostw świata - w 1950 i 2014 roku.

Ślady stóp Messiego w alei gwiazd Maracany zostałyby uwiecznione obok wielkich brazylijskich piłkarzy, takich jak Pele, Garrincha, Rivelino, Romario i Ronaldo, a także innych światowej sławy graczy, w tym Eliasa Figueroi z Chile, Eusebio z Portugalii, Sebastiana Abreu z Urugwaju i Franza Beckenbauera z Niemiec. W przypadku bramkarzy zostawiają oni odciski dłoni.

Jeśli Messi przyjmie zaproszenie, będzie pierwszym argentyńskim i ósmym zagranicznym piłkarzem, który dostąpili tego zaszczytu.