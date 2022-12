Papszun przez wielu fachowców uważany jest obecnie za najlepszego polskiego trenera. Pod wodzą 48-letniego szkoleniowca Raków Częstochowa wdrapał się na szczyt ligowej tabeli Ekstraklasy i jest najpoważniejszym kandydatem do zdobycia mistrzostwa kraju.

Zwolennicy Papszuna uważają, że to on powinien przejąć schedę po Michniewiczu. Co na to sam zainteresowany? Jeżeli chodzi o mnie, to ja się czuję gotowy do takiej roli. Uważam, że nie jest dla mnie za wcześnie. Niektórzy selekcjonerzy naszej reprezentacji nie mieli wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia czy trofea w Polsce, a dobrze radzili sobie z kadrą. Uważam, że już obecnie byłbym gotowy do przejęcia takiej funkcji. Wiem jednak, jakie są okoliczności i zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie może to być trudne - zaznaczył w rozmowie z serwisem weszlo.com opiekun piłkarzy Rakowa.