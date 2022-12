Claudio Ranieri podpisał dwuipółletni kontrakt z grającym w Serie B Cagliari Calcio. Doświadczony szkoleniowiec pracował w tym klubie od 1988 do 1991 roku. Wówczas w ciągu dwóch sezonów awansował z nim z trzeciej ligi do ekstraklasy. Słynny włoski trener był wymieniany wśród potencjalnych kandydatów do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski.

Cagliari Calcio ma przyjemność ogłosić, że osiągnęło porozumienie z Claudio Ranierim, który 1 stycznia 2023 roku obejmie pierwszą drużynę - napisano w komunikacie sardyńskiego klubu. Jego umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku. 71-letni Ranieri był obrońcą. Grał m.in. w Romie, Palermo i Catanii Calcio. Koniec jego kariery piłkarskiej, a początek trenerskiej przypada na 1986 rok. Jako trener pracował w wielu klubach włoskich (m.in. Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus Turyn, AS Roma, Inter Mediolan) i zagranicznych. Krótko był selekcjonerem reprezentacji Grecji w 2014 roku. Jego największym osiągnięciem jest zdobycie mistrzostwa Anglii z Leicester City w 2016 roku. Z Fiorentiną wywalczył Puchar (1996) i Superpuchar Włoch (1997), natomiast z Valencią sięgnął po Puchar Hiszpanii (1999) i Superpuchar UEFA (2005). Po 18. kolejkach Cagliari ma 22 pkt i zajmuje 14. miejsce w drugiej lidze włoskiej. Bezpośredni awans do Serie A wywalczą dwa kluby, a zespoły z miejsc 3-8 zagrają w barażach. Michał Ignasiewicz