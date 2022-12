Trener piłkarskiej reprezentacji Japonii Hajime Moriyasu, który poprowadził podopiecznych do 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata w Katarze, pozostanie na stanowisku co najmniej do 2026 roku - poinformowała w środę Japońska Federacja Piłki Nożnej (JFA).

Moriyasu jest pierwszym selekcjonerem japońskiej kadry, który utrzymał stanowisko po zakończeniu mundialu i jeśli wypełni kontrakt, to będzie także pierwszym, który poprowadzi ją w dwóch mistrzostwach świata z rzędu. Reklama W Katarze Japończycy nie osiągnęli celu, jakim była gra w ćwierćfinale po raz pierwszy w historii, byli jednak bardzo blisko. Przegrali jednak w 1/8 finału w rzutach karnych z Chorwacją. Mural z Messim w Buenos Aires wymagał użycia 60 różnych farb Zobacz również "Niebiescy Samurajowie" wcześniej znakomicie spisali się w fazie grupowej. Sensacyjnie wygrali z dwiema wielkimi reprezentacjami - Niemcami oraz Hiszpanią - 2:1, dzięki czemu zajęli pierwsze miejsce w grupie. To naprawdę jest praca, która daje mi największe spełnienie, daje mi szansę rywalizacji na arenie międzynarodowej, będąc jednocześnie dumnym z bycia Japończykiem. Dlatego zdecydowałem się przyjąć ofertę - wyjaśnił Moriyasu na konferencji prasowej w Tokio. Reklama Były reprezentant Japonii z lat 1992-1996 objął stanowisko szkoleniowca Japonii po mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku, gdzie pełnił funkcję asystenta trenera. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję