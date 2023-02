Uwielbiam grać w piłkę nożną i gdy będę czuł, że jestem w dobrej formie i sprawia mi to przyjemność, to chcę to kontynuować. Wydaje się, że do następnych mistrzostw świata jest jeszcze dużo czasu i to, czy tam zagram będzie zależało od tego, jak potoczy się moja kariera - wyjaśnił mistrz świata, który w grudniu zdobył swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata.

Po turnieju w Katarze Messi zapowiadał, że po raz ostatni wystąpił w mistrzostwach świata. Teraz - jak wynika z jego słów - bierze pod uwagę możliwość zmiany decyzji. Na razie planuje wystąpić w zespole narodowym w przyszłorocznym Copa America w USA, aby pomóc Argentynie obronić tytuł.

Po zdobyciu siedmiu bramek w Katarze Messi dorobku 13 goli w mundialu. O trzy mniej niż rekordzista Miroslav Klose z Niemiec.

W wywiadzie dla "Diario Ole" Messi potwierdził, że chce, aby Lionel Scaloni pozostał trenerem reprezentacji Argentyny do mistrzostw świata w 2026 roku, które odbędą się w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

On jest bardzo ważny dla drużyny narodowej, kontynuowanie przez niego pracy byłoby wskazane - podkreślił zawodnik francuskiego Paris Saint-Germain.

Tego, że Messi jest nadal potrzebny reprezentacji kraju, nie kryje Scaloni.

Myślę, że Messi może dotrwać do następnych mistrzostw świata" - powiedział szkoleniowiec hiszpańskiemu radiu Calvia FM. "Dużo będzie zależeć od tego, czego on sam chce i jak się będzie czuł. Drzwi do zespołu zawsze będą dla niego otwarte - zaznaczył.

Messi zagra w reprezentacji Argentyny w meczach towarzyskich zaplanowanych na marzec w Buenos Aires, aby wspólnie z fanami świętować zdobycie przez drużynę trzeciego tytułu mistrza świata.