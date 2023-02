Triumfatorzy w różnych kategoriach zostaną ogłoszeni podczas gali 27 lutego w Paryżu.

Lewandowski, który pół roku temu przeszedł z Bayernu Monachium do Barcelony, był najlepszym piłkarzem FIFA 2020 i 2021. W obecnej edycji znalazł się na ogłoszonej prawie miesiąc temu liście 14 piłkarzy w kategorii "The Best FIFA Men’s Player", ale - jak się okazało w piątek - zabrakło dla niego miejsce w finałowej trójce.

W tej edycji zdecydowanym faworytem wydaje się Messi z Paris Saint-Germain, mistrz świata z reprezentacją Argentyny.

Nagroda jest przyznawana od 1991 roku.

W latach 2010-2015 "France Football" i FIFA wyróżniały wspólnie jednego zawodnika "Złotą Piłką FIFA", ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Wcześniej w piątek FIFA ogłosiła ,że w finałowej trójce na Bramkę Roku im. Ferenca Puskasa (The FIFA Puskas Award) znalazł się gol zawodnika amp futbolu Marcina Oleksego. O miano strzelca najładniejszej bramki w 2022 roku będzie rywalizować z Brazylijczykiem Richarlisonem i Francuzem Dimitrim Payetem.