Polscy piłkarze rozpoczną eliminacje do turnieju finałowego w Niemczech od meczu z Czechami w Pradze 24 marca, a trzy dni później podejmą w Warszawie Albanię.

Reklama

W piątek Santos ogłosił nazwiska 25 piłkarzy powołanych do kadry. Nie ma na liście m.in. doświadczonych Grzegorza Krychowiaka i mającego problemy zdrowotne Kamila Glika. Jest natomiast np. Ben Lederman z Rakowa Częstochowa.

Nigdy mnie wypowiadam się na temat indywidualnych powołań - zastrzegł na konferencji prasowej w Warszawie trener Santos.

Jal dodał, oglądał ze współpracownikami wiele meczów ekstraklasy oraz 17 spotkań reprezentacji Polski.

Reklama

Mamy listę około 90 nazwisk, z niej wybieraliśmy. Wiem, że nigdy nie ma sprawiedliwości - to co dla jednych jest sprawiedliwe, dla innych nie jest. Podjąłem te decyzje świadomie, bez względu na to, czy mam rację, czy nie. Dzisiaj są takie nazwiska, może innym razem będą inne. Ale na razie najważniejsze są dla mnie nazwiska tych 25 piłkarzy - powiedział Portugalczyk.

Kadra Polski na mecze eliminacji ME

Reklama

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Robert Gumny, Michał Karbownik, Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski.

Pomocnicy: Krystian Bielik, Kacper Kozłowski, Ben Lederman, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.