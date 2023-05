Mam ogromny szacunek dla wszystkich piłkarzy. Natomiast jest to decyzja o powołaniu na teraz. Zgodnie z naszym planem uznaliśmy, że na najbliższe spotkania chcemy powołać innych zawodników. To jedyny powód. Gdybym powołał tych piłkarzy (Glika, Grosickiego i Krychowiaka), to nie mógłbym powołać innych - powiedział Santos podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Podjąłem taką decyzję, tu nie ma żadnych powodów osobistych - dodał.

W kadrze nie ma też m.in. Matty'ego Casha. W jego przypadku, jak wytłumaczył Santos, chodzi głównie o kwestie zdrowotne.

Jakub Błaszczykowski pożegna się oficjalnie z reprezentacją Polski w meczu z Niemcami. 37-letni pomocnik nie znalazł się na liście piłkarzy powołanych, jak jednak zaznaczył selekcjoner na wtorkowej konferencji prasowej, Błaszczykowski będzie mógł pożegnać się z kadrą na PGE Narodowym w meczu z Niemcami.

Kuba Błaszczykowski nie mógł być na liście, ponieważ to lista powołanych na dwa najbliższe mecze. Oczywiście jest częścią historii polskiego futbolu. Miałem okazję, jako trener, grać przeciwko niemu. Reprezentacja chce go pożegnać z pewną ceremonią. Szanuję to, więc będzie obecny podczas meczu z Niemcami. Jeszcze porozmawiamy, jak to ma wyglądać. Zazwyczaj grał z numerem "16" na koszulce. To wskazuje na liczbę minut, jakie może rozegrać. Chcemy, żeby wystąpił przez 16 minut i później zostanie zmieniony - zapowiedział Santos.

Jak dodał, na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy Błaszczykowski dołączy na zgrupowanie kadry narodowej.

Biało-czerwoni zagrają z Niemcami na PGE Narodowym w Warszawie 16 czerwca. Mecz eliminacji Euro 2024 z Mołdawią odbędzie się cztery dni później w Kiszyniowie.

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Łukasz Skorupski (Bologna)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Napoli), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki) Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Przemysław Wiśniewski, Arkadiusz Reca (obaj Spezia Calcio), Mateusz Wieteska (Clermont Foot)

Pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham), Ben Lederman (Raków Częstochowa), Karol Linetty (AC Torion), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Przemysław Frankowski (RC Lens), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech Poznań), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus Turyn), Karol Świderski (Charlotte FC)