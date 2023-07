Phair ma podwójne, w tym USA, obywatelstwo. Jej ojciec jest Amerykaninem, a matka Koreanką. Rodzina mieszka w Warren Township w stanie New Jersey. Jest pierwszą zawodniczką posiadającą podwójne obywatelstwo, która została wybrana do reprezentacji Korei Płd. w piłce nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych. Podobna sytuacja ma odniesienie do męskich drużyn tego kraju.

Trener Koreanek, Colin Bell, przed turniejem mówił, że Phair zasłużyła sobie na miejsce w narodowej drużynie. Casey jedzie nie jako turystka, ale jako cenny członek drużyny - uzasadniał.

Phair w meczu z Kolumbią weszła w 78. minucie. Według portalu "The Athletic" poprzednią najmłodszą uczestniczką MŚ była Nigeryjka Ifeanyi Chiejine, która w roku 1999, w spotkaniu przeciw Korei Płn., miała 16 lat i 34 dni.

W tegorocznym mundialu, organizowanym wspólnie przez Australię i Nową Zelandię, w składach drużyn można się doszukać wielu nastoletnich zawodniczek. Jedną z nich jest Włoszka Giulia Dragoni, która w poniedziałek, w meczu z Argentyną liczyła 16 lat i 236 dni.