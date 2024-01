Ruch zamiast Clearexu

Pod koniec grudnia doszło do zmian w stowarzyszeniu prowadzącym zespół futsalowy. Stery przejęli w nim ludzie związani z "Niebieskimi", wiceprezesem został Seweryn Siemianowski, szef piłkarskiego Ruchu.

Clearex gra w elicie 25. sezon. W poprzednim do ostatniej kolejki skutecznie bronił się przed spadkiem. Przed startem rundy wiosennej zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Piłkarski Ruch ma 14 tytułów mistrza kraju, wiosną jego kibice cieszyli się z powrotu do ekstraklasy, ale jesień była trudna. Doszło do dwóch zmian trenerów – najpierw Jarosława Skrobacza zastąpił jego asystent Jan Woś, a w grudniu szkoleniowcem został Janusz Niedźwiedź. "Niebiescy" też zakończyli pierwszą rundę rozgrywek na przedostatniej pozycji.

W futsalowej elicie grają już inne zespoły o nazwach identycznych jak drużyny piłkarskiej ekstraklasy: Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Widzew Łódź i Piast Gliwice.

Droga do mistrzostwa Polski

Po rundzie jesiennej liderem jest broniący tytułu Constract Lubawa, mający punkt przewagi na Rekordem Bielsko-Biała i dwa nad Piastem.

Po 30 kolejkach rozegrany zostanie trzystopniowy play off. W pierwszych dwóch rundach oraz w zmaganiach o brąz rywalizacja toczyć się będzie do dwóch zwycięstw, w finale – do trzech. Klasyfikacja na miejscach 5-8 (przegrani ćwierćfinaliści) zostanie ustalona na podstawie wyników fazy zasadniczej. Z ekstraklasy spadną trzy ostatnie drużyny.

Ekipa z Lubawy w minionych rozgrywkach wywalczyła pierwszy tytuł w historii. Finałową rywalizację play off wygrała z Rekordem Bielsko-Biała 3-0. Trzecie miejsce zajął Piast.

Obecna sytuacja w tabeli

Tabela futsalowej ekstraklasy po rundzie jesiennej:



M pkt bramki

1. Constract Lubawa 15 40 96-24

2. Rekord Bielsko-Biała 15 39 74-25

3. Piast Gliwice 15 38 66-25

4. GI Malepszy Arth Soft Leszno 15 30 72-39

5. Dreman Opole Komprachcice 15 29 67-39

6. Widzew Łódź 15 27 61-49

7. Legia Warszawa 15 25 56-46

8. BSF ABJ Bochnia 15 25 64-56

9. FC Reiter Toruń 15 16 39-59

10. AZS UW Darkomp Wilanów 15 16 31-58

11. Red Dragons Pniewy 15 14 45-56

12. We-Met Kamienica Królewska 15 14 55-69

13. Eurobus Przemyśl 15 13 44-76

14. Jagiellonia Białystok 15 10 40-82

15. Ruch Chorzów 15 6 37-100

16. Sośnica Gliwice 15 3 19-63