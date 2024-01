"To efekt też słabszej postawy Barcelony. Rozumiem, że może pojawiać się krytyka wobec Roberta, ale trzeba popatrzeć na to, że cała drużyna gra gorzej. Źle by było, gdyby zespół wyglądał bardzo dobrze, a tylko Robert odstawał (...) Takie jest życie sportowca. Najgorsze u nas jest to, że od razu się kogoś wyśmiewa i mocno krytykuje. Czasami trzeba wesprzeć, bo pamiętajmy, co Robert zrobił i niebawem będzie przecież nam potrzebny" - powiedział Probierz.

W plebiscycie drugi był żużlowiec Bartosz Zmarzlik, a trzecie miejsce zajął siatkarz Aleksander Śliwka. Z kolei piłkarska reprezentacja Polski już w marcu rozegra mecz barażowy na Euro 2024. Naszym rywalem będzie Estonia. W przypadku zwycięstwa, kolejnym przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie zwycięzca spotkania Walia - Finlandia. Wygrana obu meczów zapewni nam awans na mistrzostwa Europy.