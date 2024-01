W sosnowieckim klubie szykują się wielkie zmiany. Collins został posiadaczem mniejszościowego pakietu akcji Zagłębia. Choć w jego ręce trafiło zaledwie 0,74 proc. wartości spółki, to będzie miał on miał sporo do powiedzenia w sprawach funkcjonowania klubu.

Z TVN do Zagłębia

Collins sławę zyskał dzięki programowi "Odjazdowe bryki braci Collins". Był też jedną z gwiazd reality show TVN "Ameryka Express". Teraz przejmie zarządzanie praktycznie całym pionem sportowym Zagłębia.

Jego celem jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które mają doprowadzić do polepszenia się sytuacji organizacyjnej, a w szczególności sportowej Zagłębia - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Collins zatrudni nowego trenera

Zadanie nie będzie łatwe, bo Zagłębie po 19. kolejkach rozgrywek 1. ligi zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W pierwszej części sezonu podopieczni Artura Derbina zdobyli zaledwie 11 punktów.

Derbin jednak do wiosny może nie dotrwać na stanowisku. Według portalu meczyki.pl wkrótce Collins ma podjąć ważne decyzje personalne. Z pracą ma pożegnać się pożegnać obecny szkoleniowiec. Collins zatrudni także nowego dyrektora sportowego. Na te dwa stanowiska przyjdą ludzie z Białorusi. Trenerem ma zostać Alaksandr Chackiewicz, selekcjoner białoruskiej kadry w latach 2014–2016.