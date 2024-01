Szwedzka drużyna aktualnie przebywa na zgrupowaniu w hiszpańskiej Marbelli. W trakcie jednego z treningów na boisku pojawił się… dzik.

Zwierzę początkowo zainteresowało się owocami, które "czekały" obok murawy na piłkarzy aż skończą zajęcia.

W pewnym momencie nieproszony gość jednak ruszył na jednego z zawodników i próbował zjeść jego… spodenki.

Janssonowi nie było do śmiechu. 18-latek przestraszył się i uciekł. To było co najmniej traumatyczne wydarzenie. Uciekałem w obawie o swoje życie - opowiadał po wszystkim młody zawodnik Hacken.