Pajor obecnie gra w barwach VfL Wolfsburg. Z tym zespołem już pięć razy sięgała po mistrzostwo Niemiec i trzykrotnie grała w finale Ligi Mistrzyń.

Bardzo możliwe, że obecny sezon będzie jej ostatnim, który rozegra za naszą zachodnią granicą. Latem najlepsza polska piłkarka może trafić do Manchesteru United. Jak donoszą niemieckie media "Czerwone Diabły" są zainteresowane transferem zawodniczki VfL Wolfsburg i na jej zakup mogą przeznaczyć spore pieniądze.

Pajor w swoim kontrakcie, który obowiązuje do 2025 ma wpisaną klauzulę sumy odstępnego. Wynosi ona 500 tysięcy euro. Gdyby faktycznie tak się stało, to byłby to najdroższy transfer w historii Bundesligi.

Do tej pory najwięcej zapłacono za Lenę Oberdorf. Za jej transfer Bayern Monachium zapłacił 400 tysięcy euro.