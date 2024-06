Lewandowska od dłuższego czasu publikuje w internecie filmy, na których tańczy ze swoimi trenerami. Pod postami żony piłkarza Barcelony pojawia się mnóstwo komentarzy. Delikatnie mówiąc internauci śmieją się, że Lewandowska mając męża "ociera" się o obcych mężczyzn i chwali się tym publicznie.

Lewandowska wystawia swoje małżeństwo na pośmiewisko

Wielu z nich uważa, że pokazywanie przez Lewandowską swoich "tańców" jest niestosowne i wystawia jej małżeństwo na pośmiewisko.

Podobnego zdania jest ekspert od marketingu. To zastanawiające, że choć ludzie od długiego czasu to wyśmiewają, to ona brnie w zaparte i konsekwentnie dostarcza kontentu, czy wręcz LOL-contentu wszystkim, którzy chcą się z tego śmiać i krytykować. Nie pojawia się żadna refleksja. A reakcje rozlewają się szeroko, osłabiając ich wizerunek wspólny i każdego z osobna - mówi w rozmowie z WP SportoweFakty Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska.

Nikt nie rozumie, jak to się stało, że para aspirująca do tego, by być "królem i królową Polski", stała się prawie pośmiewiskiem - dodał Kita.