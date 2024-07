Niemcy w ćwierćfinale Euro 2024 przegrali 1:2 z Hiszpanią i pożegnali się z mistrzostwami Europy. Dla Kroosa był to ostatni mecz. 34-latek zakończył sportową karierę.

Reklama

Były już gracz Realu Madryt na sportowej emeryturze nie zamierza wracać do kraju swoich przodków. Zostaję w Hiszpanii, ponieważ Niemcy nie są już tym samym krajem, który opuszczałem 10 lat temu. W mojej ojczyźnie czuję się nieswojo, gdy pozwalam swojej córce wyjść z domu o 23. Kwestia migracji nie jest niczym nowym, ale w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli - powiedział Kroos.

Niemcy potrzebują imigrantów, ale musimy to mieć pod kontrolą. Wiadomo, że wśród imigrantów, tak samo jak wśród Niemców, znajdą się źli ludzie. Ale skoro nie potrafiliśmy ich oddzielić od tych dobrych, to musiało się to skończyć problemami. A przez to Niemcy stają się coraz bardziej podzielone - dodał Niemiec.