Chcemy tu, w Polsce. stworzyć wyjątkowe święto piłki nożnej kobiet. Jest to istotny element ogólnej strategii federacji. Jeden z czterech jej priorytetów - zapewnił prezes PZPN Cezary Kulesza.

Euro pomogłoby w rozwoju piłki nożnej kobiet

W przyszłym roku w Polsce odbędą się mistrzostw Europy juniorek do lat 19, a rok później mistrzostw świata kobiet U-20.

Naszym celem jest również organizacja Euro w wydaniu pierwszych reprezentacji. Byłby to kolejny duży krok w rozwoju piłki nożnej kobiet w Polsce – dodał Kulesza.

UEFA ma swoje wymagania

UEFA we wtorek poinformowała o rozpoczęciu procesu wyboru gospodarza ME kobiet w 2029 roku. Wnioski o organizację można składać do 24 września, a gospodarz zostanie wybrany w grudniu przyszłego roku.

W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji narodowych. Swoją wspólną kandydaturę - oprócz Polski, zapowiedziały już Dania i Szwecja.

Zgodnie z wymogami UEFA gospodarzami turnieju mogą być maksymalnie dwa sąsiadujące ze sobą kraje, dysponujące jednym stadionem mogącym zgromadzić 50 tys. widzów, trzema o pojemności 30 tys. i czterema na więcej niż 20 tys. widzów. Łącznie gospodarz musi zapewnić osiem obiektów, umożliwiających rozgrywki na naturalnej nawierzchni.

PZPN ma doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń

Polskie piłkarki wciąż walczą o pierwszy w historii udział w ME. W październiku i listopadzie czeka je udział w barażach. W pierwszym dwumeczu zawodniczki trenerki Niny Patalon zmierzą się z Rumunkami, a w ewentualnym finale spotkają się z lepszym w parze Austria - Słowenia.

PZPN ma doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń piłkarskich pod egidą UEFA i FIFA. W Polsce odbyły się już m.in. mistrzostwa Europy UEFA EURO 2012, finał Ligi Europy 2015, mistrzostwa Europy do lat w 2017 roku, mistrzostwa świata do lat 2019 czy finał Ligi Europy 2021.

Natomiast 14 sierpnia na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz o Superpuchar Europy między Realem Madryt a Atalantą Bergamo, a w przyszłym roku m.in. finał Ligi Konferencji we Wrocławiu.