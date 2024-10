Lewandowski najlepszym strzelcem LaLiga

Lewandowski w 10. ligowych meczach aż 12 razy trafił do siatki rywali i jest absolutnym liderem klasyfikacji strzelców LaLigi. Dzięki temu Barcelona zaliczyła fantastyczny początek rozgrywek 2004/2025. "Duma Katalonii" dziewięć razy zdobyła komplet punktów i jest na czele tabeli.

Lewandowski zanotował też trzy trafienia w obecnej edycji Ligi Mistrzów i łącznie ma już 97 bramek w historii tych rozgrywek.

Żona i trener wpłynęli na formę Lewandowskiego

Warto przypomnieć, że kapitan reprezentacji Polski 21 sierpnia obchodził 36 urodziny. Skąd w tym wieku eksplozja formy? O to zapytany został były agent Lewandowskiego.

Według Kucharskiego dwie osoby wpłynęły na taki stan rzeczy. Żona piłkarza i nowy trener Barcelony Hansi Flick.

Wszyscy piłkarze ofensywni Barcelony są w formie. Myślę, że to zasługa niemieckiego trenera, z którym się Lewandowski dobrze się dogaduje. A także żony Ani, który przestała tańczyć bachatę, a przynajmniej tego nie pokazuje w mediach społecznościowych. Robert ma spokój. Barcelona trenera Flicka stwarza też więcej sytuacji do strzelenia goli. Robert jest tam już dość długo i lepiej rozumie się z kolegami. Każdy piłkarz w Barcelonie skorzystał z przyjścia Flicka. Widać poprawę gry w stosunku do poprzedniego sezonu - podkreślił w rozmowie z "Interią" Kucharski.

Lewandowski kontra Mbappe

W sobotni wieczór Lewandowski będzie miał kolejną okazję do udowodnienia, że jego krytycy za wcześnie obwieszczali jego koniec i wysyłali go na sportową emeryturę. El Clasico na Santiago Bernabeu rozpocznie się o godz. 21.00.

Jeśli Barcelona w prestiżowym pojedynku pokona Real Madryt, to będzie miała sześć punktów przewagi nad swoim odwiecznym rywalem.

Mecz, który przykuwa uwagę kibiców na całym świecie jest też zapowiadany jako pojedynek dwóch wielkich napastników - Roberta Lewandowskiego i Kyliana Mbappe.