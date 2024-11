Przy poprzednich powołaniach Probierz również zaskoczył swoimi decyzjami. Wtedy najwięcej mówiło się o zaproszeniu do kadry pomocnika Legii Warszawa Maximiliana Oyedele. Tym razem młodego legionisty zabrakło na liście selekcjonera, bo jest kontuzjowany. Znalazło się za to miejsce dla dwóch obiecujących graczy lidera naszej Ekstraklasy.

Gurgul i Kozubal stoją przed szansą na debiut

18-letni Gurgul to m.in. uczestnik ubiegłorocznych mistrzostw świata do lat 17 na przełomie października i listopada 2023. Nieco ponad pół roku wcześniej zadebiutował w pierwszej drużynie Lecha Poznań i zarazem w jakichkolwiek seniorskich rozgrywkach. W tym sezonie ekstraklasy wystąpił w 13 z 14 kolejek, ale w następnej będzie pauzował, bo w sobotę zobaczył czerwoną kartkę w meczu z Puszczą Niepołomice w Krakowie (0:2).

O niecałe półtora roku starszy Kozubal to z kolei jeden z podopiecznych trenera Adama Majewskiego w reprezentacji do lat 21, która w połowie października wywalczyła awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy na Słowacji. W obecnym sezonie był w wyjściowym składzie Lecha na wszystkie mecze ligowe.

Drągowski wraca do kadry

W porównaniu do powołań na mecze październikowe oprócz Oyedele brakuje też Pawła Dawidowicza z Verony, Michaela Ameyaw z Rakowa Częstochowa czy Jakuba Piotrowskiego z Łudogorca Razgrad - wszyscy zmagają się z urazami.

Do kadry wraca natomiast bramkarz Panathinaikosu Ateny Bartłomiej Drągowski, powołany już na październikowe zgrupowanie, ale ostatecznie nieobecny z powodu kontuzji. W podobnej sytuacji jest Tymoteusz Puchacz z Holstein Kilonia.

Probierz znów stawia na Bogusza

Kolejną szansę otrzymał Mateusz Bogusz, który zadebiutował 8 września w meczu z Chorwacją (0:1), ale w kolejnym "okienku" reprezentacyjnym został pominięty przez Probierza. Po przerwie wracają także Dominik Marczuk (wciąż czeka na debiut), Kacper Kozłowski, Taras Romanczuk, Bartosz Slisz i Adam Buksa.

Na 29-liście ogłoszonej we wtorek nie zabrakło 156-krotnego reprezentanta Polski, zdobywcy 84 bramek i kapitana Roberta Lewandowskiego, a także Piotra Zielińskiego, który w drużynie narodowej rozegrał dotychczas 97 spotkań i strzelił 14 goli.

Biało-czerwoni na trzecim miejscu w tabeli

Po czterech kolejkach Polska ma cztery punkty i zajmuje trzecie miejsce w grupie 1 najwyższej dywizji Ligi Narodów. Prowadzi Portugalia - 10, a druga jest Chorwacja - 7. Tabelę zamyka Szkocja z jednym punktem.

Drużyny z dwóch pierwszych lokat awansują do ćwierćfinału, zespół z trzeciego miejsca będzie walczył o utrzymanie w najwyższej dywizji z rywalem z drugiej lokaty jednej z grup dywizji B, a reprezentacja, która zakończy fazę grupową na dnie tabeli, zostanie zdegradowana.

Kadra na mecze z Portugalią i Szkocją:

Bramkarze: Marcin Bułka (Nice), Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Michał Gurgul (Lech Poznań), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Kamil Piątkowski (FC Salzburg), Tymoteusz Puchacz (Holstein Kilonia), Sebastian Walukiewicz (Torino)

Pomocnicy: Mateusz Bogusz (Los Angeles FC), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Dominik Marczuk (Real Salt Lake), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Kacper Urbański (Bologna), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy: Adam Buksa (FC Midtjylland), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Karol Świderski (Charlotte FC)