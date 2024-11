Portugalia - Polska. Gdzie oglądać mecz Ligi Narodów? Transmisja TV i online

Reprezentacja Polski walczy o awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Szanse na zakwalifikowanie się są niewielkie. Biało-czerwoni zagrają w piątek z Portugalią i trzy dni później w Warszawie ze Szkocją. Nawet dwa zwycięstwa mogą im nie wystarczyć.

Porażka w Porto oznacza walkę o utrzymanie

W tabeli grupy 1 najwyższej dywizji prowadzi Portugalia - 10, przed Chorwacją - 7, Polską - 4 i Szkocją - 1. Do ćwierćfinału kwalifikują się dwa najlepsze zespoły, drużynę z trzeciego miejsca czeka baraż o utrzymanie z zespołem z drugiej lokaty dywizji B, a wszystkie ekipy z czwartych pozycji zostaną zdegradowane.

Pewne jest na razie tylko, że jeśli piłkarze Probierza przegrają w Portugalii, pozostanie im już tylko walka o utrzymanie w najwyższej dywizji. Tak samo będzie, jeśli zremisują w Porto, a Chorwacja nie przegra ze Szkocją.

Polacy wygrali tylko jeden mecz

Obecna edycja Ligi Narodów zaczęła się we wrześniu. Na inaugurację w Glasgow biało-czerwoni, głównie dzięki świetnej grze Nicoli Zalewskiego, pokonali Szkotów 3:2, ale trzy dni później - po słabym występie - przegrali w Osijeku z Chorwatami 0:1.

Kolejne dwa spotkania - 12 i 15 października - rozegrali Warszawie. Najpierw ulegli prowadzącym w grupie Portugalczykom 1:3, a następnie zremisowali z Chorwatami 3:3, odrabiając straty od stanu 1:3.

Portugalia zweryfikuje młodych Polaków

Rewanżowa potyczka z Portugalią to kolejna z wielu szans na historyczne zwycięstwo nad topowym zespołem w Lidze Narodów. Zadanie nie będzie łatwe, zabraknie kontuzjowanego Lewandowskiego.

Gramy z zespołami z europejskiego topu. To dla nas weryfikacja, wprowadzamy młodych piłkarzy. Wiemy, co nas czeka i co musimy zrobić, żebyśmy w najbliższym czasie grali z takimi drużynami jeszcze lepiej. Ale już dzisiaj rywalizujemy z nimi jak równy z równym. Brakuje nam tylko stabilizacji w niektórych momentach meczów. Potrafimy być groźni dla najlepszych - stwierdził Probierz podczas niedawnego zjazdu PZPN w Warszawie.

Ogółem na zwycięstwo nad przeciwnikiem z europejskiej czy światowej czołówki w meczu o punkty polscy kibice czekają ponad dziesięć lat. Od 11 października 2014 roku, gdy kadra narodowa - prowadzona wówczas przez Adama Nawałkę - pokonała w Warszawie Niemców 2:0 w eliminacjach mistrzostw Europy.

Portugalia - Polska. Gdzie oglądać mecz Ligi Narodów? Transmisja TV i online

Piątkowy mecz Portugalia - Polska na Estadio do Dragao w Porto rozpocznie się o godz. 20:45.

Transmisja w TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, Smart TV, HbbTV. Mecz skomentują Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.