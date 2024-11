Probierz stawia na ofensywę

Podopieczni Probierza zagrają z Portugalczykami w Porto 15 listopada, natomiast trzy dni później podejmą Szkotów w Warszawie.

Reklama

Nasz zespół jest nastawiony ofensywnie i to jest dla mnie bardzo istotne. Chcemy, podobnie jak wszystkie nasze młodzieżowe drużyny, grać agresywnie, wychodzić wysoko do przeciwnika. Wiadomo, że zawsze coś jest kosztem czegoś. Tracimy bramki, ale jeżeli chcemy grać ofensywnie, wyżej, to podejmujemy ryzyko. A trzeba pamiętać, że rywalizujemy z topowymi zespołami na świecie, które wykorzystują każdy błąd - powiedział Probierz podczas czwartkowej konferencji w Porto.

Frankowski i Ameyaw nie zagrają z Portugalią

Wiadomo już, że z powodu kontuzji zgrupowanie musieli opuścić Przemysław Frankowski i Michael Ameyaw. Na razie nikt nie będzie powołany w ich miejsce, ale to się może zmienić za kilka dni.

W listopadzie we wszystkich drużynach narodowych jest dużo urazów, dlatego od razu powołaliśmy większą liczbę piłkarzy. Na dzisiaj jesteśmy zabezpieczeni. Zobaczymy po piątkowym meczu, ponieważ niektórzy są zagrożeni wykluczeniem z powodu kartek. I dopiero wtedy podejmiemy ewentualnie decyzję, czy kogoś powołać dodatkowo przed Szkocją - podkreślił selekcjoner.

Portugalia liderem. Polska na trzecim miejscu

W tabeli grupy A1 prowadzi Portugalia z 10 punktami. Druga jest Chorwacja z siedmioma, a trzecia Polska - z czterema. Szkocja ma tylko jeden.