Trwa ładowanie wpisu

Lewandowski nie przyjechał na zgrupowanie

Lewandowski nie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji przed meczami z Portugalią i Szkocją. Napastnik Barcelony doznał kontuzji w ostatnim ligowym meczu z Realem Sociedad. Uraz pleców na tyle dokucza najlepszemu polskiemu piłkarzowi, że wykluczył go z udziału w obu spotkaniach.

Reklama

Frankowski i Ameyaw wypadli w ostatniej chwili

To nie jedyny problem, z którym spotkał się Probierz przed najbliższymi meczami. Już w trakcie zgrupowania okazało się, że niezdolni do są też Michael Ameyaw i Przemysław Frankowski.

Zwłaszcza brak tego drugiego mocno skomplikował selekcjonerowi życie. Gracz francuskiego Lens to pewniak do gry na prawej stronie. W piątkowy wieczór zastąpi go Bartosz Bereszyński.

W takim składzie Polska zagra z Portugalią

Podstawowa jedenastka na mecz z Portugalią wygląda następująco: w bramce stanie Marcin Bułka. Trójkę stoperów tworzyć będą Kamil Piątkowski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Na prawym wahadle zagra Bartosz Bereszyński, a na lewym Nicola Zalewski.

W pomocy Probierz postawił na Tarasa Romanczuka, Piotra Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego. Natomiast w ataku zobaczymy duet Kacper Urbański - Krzysztof Piątek.

Początek meczu Portugalia - Polska o godz. 20.45. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.