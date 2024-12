W marcu Hiszpania i Holandia rozegrają ćwierćfinałowy dwumecz w Lidze Narodów. Przegrany trafi do grupy G.

Reklama

Probierz o analizach rywali

Musimy zobaczyć, jak całościowo będzie wyglądała ta grupa, ale już w trakcie losowania sztab przygotowywał analizy tych zespołów, już mam podesłane niektóre. Ważne jest dla nas, że wiemy, w jaki sposób się przygotować - powiedział Probierz.

Nie wskazał, czy woli mierzyć się z mistrzami Europy Hiszpanami, czy Holendrami, którym jego podopieczni w czerwcu na Euro 2024 ulegli 1:2.

Nie mam na to wpływu, nie ma znaczenia, czy bym coś wolał, czy nie. Z Holandią wiemy już jak grać, a Hiszpania wiadomo, że jest jednym z najlepszych zespołów w Europie i na świecie. Spokojnie do tego podchodzimy, przygotowywaliśmy się pod tym kątem i uważam, że te wszystkie mecze, które rozegraliśmy, to jest dobry kierunek tej reprezentacji - dodał.

Trudny czas w Lidze Narodów

Polska pod wodzą Probierza spadła z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni w sześciu meczach z Portugalią, Chorwacją i Szkocją zgromadzili tylko cztery punkty. Zdobyli dziewięć bramek, a stracili aż 16.

Mecze, które teraz mieliśmy na pewno zaprocentują i to jest bardzo istotne dla nas. Uważam, że jesteśmy w stanie powalczyć i tę grupę wygrać - ocenił selekcjoner.

Reklama

W Lidze Narodów nie powiodło się też zdegradowanym z dywizji B Finom oraz Litwinom, którzy opuścili dywizję C. Probierz przestrzega jednak przed ich lekceważeniem.

Już mieliśmy losowanie eliminacji do mistrzostw Europy i też wszyscy byli pewni, a awansowaliśmy dopiero po barażach. Trzeba mieć pokorę do innych zespołów i je szanować. Chcemy zagrać dobre spotkania, poprawić elementy, które ostatnio szwankowały, szczególnie skuteczność i to, żeby nie tracić bramek - podkreślił.

Wierzę, od samego początku wierzyłem, że zrobimy wszystko, aby awansować na te mistrzostwa. Uważam, że wiele momentów z tych meczów, które graliśmy, jeśli przełożymy na te spotkanie, to będzie dobrze - dodał.

Kwalifikacje rozpoczną się w marcu, a zespół Probierza, który był losowany z drugiego koszyka, zagra wtedy z jednym z teoretycznie słabszych rywali.

Mundial 2026 z rekordową liczbą uczestników

Mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku odbędzie się - po raz pierwszy w historii - z udziałem aż 48 krajów. Z Europy przepustki wywalczy 16 reprezentacji - 12 zwycięzców grup eliminacyjnych i czterech triumfatorów dwustopniowych baraży.