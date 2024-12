W marcu piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do mistrzostw świata 2026. Do pierwszego meczu czasu nie zostało wiele, a nasza kadra to nadal jeden wielki plac budowy.

Lewandowskiemu nie spodobała się decyzja Probierza

Na tym kłopoty biało-czerwonych się nie kończą. Jak twierdzi Koźmiński istnieje konflikt między Robertem Lewandowskim i Michałem Probierzem.

Proszę sobie przypomnieć pewną sekwencję zdarzeń. Graliśmy w październiku mecz z Chorwacją w Warszawie. Na to spotkanie Michał Probierz wystawił w wyjściowej jedenastce jednego napastnika - Karola Świderskiego. A gdzie był Lewandowski? Zaczął mecz na ławce. Znam go, nie spodobało mu się to na pewno! Pojawił się na boisku w 62. minucie gry - przypomina na łamach "WP SportoweFakty" były wiceprezes PZPN.

Brak Lewandowskiego w podstawowym składzie na mecz z Chorwacją był tłumaczony urazem.Z powodu kontuzji nie mógł grać od pierwszej minuty, a od 62. już tak? Ozdrowiał? - pyta ironicznie Koźmiński.

Lewandowski nie przyjechał na kadrę przez Probierza

Na tym nie koniec. Koźmiński przedstawia kolejny dowód, że między Probierzem i Lewandowskim nie dzieje się najlepiej.

W listopadzie Lewandowski nie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji. Oficjalnym powodem był uraz pleców, którego Polak doznał w meczu ligi hiszpańskiej.

Według Koźmińskiego przyczyna absencji Lewandowskiego była inna. Słyszałem, że zgłosił kontuzję pleców. Z tym że grał wtedy w klubowej drużynie zarówno bezpośrednio przed przerwą na kadrę, jak i tuż po niej. Ciekawe, prawda? Dla mnie to jest ewidentne, że jest konflikt Probierza z Lewandowskim. To widać - zakończył Koźmiński.