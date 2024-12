Probierz tłumaczy się z braku powołań dla Casha

Matty Cash na co dzień gra w Premier League. Jego Aston Villa rewelacyjnie radzi sobie w Lidze Mistrzów (piąte miejsce w tabeli) oraz dobrze w lidze angielskiej (siódma pozycja).

27-latek jednak nie znajduje uznania w oczach selekcjonera. Michał Probierz konsekwentnie pomija go przy powołaniach do kadry. Opiekun biało-czerwonych tłumaczy, że brak Casha w składzie reprezentacji nie wynik z jego uprzedzenia do gracza Aston Villi.

Ciągle słyszę, że go nie powołuje, a on na trzech kolejnych zgrupowaniach był niedysponowany - podkreślił w rozmowie z serwisem Meczyki.pl Probierz.

Probierz przyłapany na kłamstwie

Słowa selekcjonera szybko zostały jednak zweryfikowane. "Sprawdzam" powiedział Piotr Domagała. Nie jest to prawda, bo prześledziłem sobie liczby i przed jednym ze zgrupowań rozegrał 90 minut z Manchesterem United, a potem grał wszystko. Ta narracja Probierza się rozjeżdża - zaznaczył dziennikarz.