Nawałka poprowadzi kadrę na Stadionie Śląskim

Nawałka w 2016 roku doprowadził naszą kadrę do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Swoją pracę na stanowisku selekcjonera zakończył dwa lata później, po nieudanym mundialu w Rosji.

Reklama

Za pół roku ponownie wcieli się w rolę selekcjonera. Według informacji przekazanych przez serwis Meczyki.pl 21 czerwca Nawałka poprowadzi biało-czerwonych podczas "Ronaldinho Show" na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Nawałka powołał Błszczykowskiego i Grosickiego

Główną atrakcją wydarzenia będzie pokazowy mecz legend reprezentacji Polski oraz Brazylii. W ekipie "Canarinhos" oprócz słynnego Ronaldinho wystąpią m.in. Valdo, Sony Anderson, Edmilson czy Maicon.

Choć do pierwszego gwizdka pozostało jeszcze pół roku, to podobno Nawałka już dzwonił do kilku swoich byłych podopiecznych z powołaniami. Wśród nich znajdują się Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki.

Nawałka ostatnio pracował w Lechu

Nawałka od blisko pięciu lat nie pracuje w zawodzie. Jego ostatnim pracodawcą był Lech Poznań, z którym związał się w 2018 roku.

Przygoda byłego selekcjonera reprezentacji Polski w stolicy Wielkopolski nie trwała jednak długo. Ledwie po kilku miesiącach szefowie "Kolejorza" zwolnili Nawałkę. Powodem były słabe wyniki. Od tego czasu 67-letni szkoleniowiec pozostaje bez pracy.