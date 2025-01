Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Bońkowi. Według śledczych 68-latek działał na szkodę PZPN, gdy był szefem polskiej piłki. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Stanowisko w tej sprawie zajęła UEFA, w której Polak pełni funkcję wiceprezydenta.