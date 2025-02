Kibice mobilizują się na wyjazd do Łodzi

Piłkarze Miedzi walczą o awans do Ekstraklasy. Mają na to spore szanse, bo po pierwszej części sezonu zajmują trzecie miejsce w tabeli. Rundę wiosenną zaczną w najbliższą sobotę. Na własnym stadionie będą podejmować Stal Rzeszów. Tydzień później na wyjeździe zmierzą się z ŁKS Łódź.

Na to drugie spotkanie specjalnie mobilizują się najzagorzalsi sympatycy klubu z Legnicy. Ultrasi Miedzi postanowili w bardzo nietypowy sposób zaapelować do swoich kolegów z trybun, by jak najliczniej stawili się meczu z Łodzi.

Kibice Miedzi na Śnieżce odpalili race

Kibice drużyny z Dolnego Śląska w liczbie przekraczającej sto osób i trudnych warunkach atmosferycznych weszli na Śnieżkę. Niestety przy okazji złamali kilka przepisów. Na szczycie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie na tle transparentu zachęcającego innych fanów Miedzi do wyjazdu na mecz do Łodzi. Swoim "osiągnięciem" pochwalili się w mediach społecznościowych, publikując w nich nagranie dokumentujące ich zimowe wejście na Śnieżkę. Niestety przy okazji swojego "wyczynu" odpalili race i głośno śpiewali, a to jest w tym miejscu zabronione.

Policja zainteresowała się wejściem Miedzi kibiców na Śnieżkę

Kibice Miedzi nie mogą się tłumaczyć niewiedzą, bo przed wejściem na teren Karkonoskiego Parku Narodowy zostali poinformowani przez Straż Parku, czego nie wolno im robić.

W związku z zaistniałą w dniu 1 lutego 2025 r. sytuacją wejścia ponad 100 kibiców kilku klubów z Dolnego Śląska na Śnieżkę, a jednocześnie złamaniu przez co najmniej kilku z nich przepisów z Ustawy o ochronie przyrody (m.in. art. 15 pkt. 1 ust. 10 i 20 - używanie źródeł światła o otwartym płomieniu oraz zakłócanie ciszy) Karkonoski Park Narodowy informuje. "Kibice przed wejściem na teren Karkonoskiego Parku Narodowego spotkali się z przedstawicielami Straży Parku, gdzie zastępca komendanta informował grupę o przepisach i zakazach obowiązujących na terenie Parku z prośbą o stosowanie się przede wszystkim do zachowania ciszy, zakazu schodzenia poza wyznaczone szlaki, o innych zakazach wynikających z art. 15 Ustawy o ochronie przyrody. W związku z naruszeniem przepisów Karkonoski Park Narodowy wraz z Policją podejmują czynności zmierzające do ustalenia sprawców tych wykroczeń oraz ich ukaranie - czytamy na profilu Karkonoskiego Parku Narodowy w mediach społecznościowych.