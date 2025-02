Mecz Legia dzisiaj 26.02.2025 - gdzie grają?

Mecz odbędzie się na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie, czyli na Stadionie Wojska Polskiego, który jest domowym obiektem Legii Warszawa. To jedna z najbardziej kultowych aren piłkarskich w Polsce, mogąca pomieścić ponad 30 000 widzów. Atmosfera na tym stadionie zawsze jest elektryzująca, a kibice Legii słyną z gorącego dopingu, który często staje się dodatkowym atutem gospodarzy. Czy to pomoże Legii w walce o awans do półfinału Pucharu Polski? Przekonamy się już dziś!

Reklama

Mecz Legia dzisiaj - o której godzinie mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok?

Ćwierćfinał Pucharu Polski 2025 to jedno z najbardziej wyczekiwanych spotkań w krajowych rozgrywkach. Legia Warszawa zmierzy się z Jagiellonią Białystok już dziś, 26 lutego 2025 roku.

Godzina: 21:00

Miejsce: Stadion Legii Warszawa, ul. Łazienkowska

Reklama

Gdzie oglądać mecz Legia – Jagiellonia? Transmisja TV i online - gdzie w TV transmisja online?

Transmisja meczu na żywo:

TVP Sport – bezpłatna relacja telewizyjna, dostępna dla wszystkich kibiców,

– bezpłatna relacja telewizyjna, dostępna dla wszystkich kibiców, TVP Sport online – mecz będzie można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

– mecz będzie można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Dla osób, które nie mogą oglądać meczu w TV, Polskie Radio Białystok przeprowadzi relację radiową na żywo.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 2025. Jak radzą sobie oba zespoły?

Legia Warszawa aktualnie zajmuje 4. miejsce w Ekstraklasie, ale zmaga się z nieregularną formą. W ostatnich meczach poniosła porażkę z Radomiakiem Radom i potrzebuje zwycięstwa, aby podnieść morale przed dalszą częścią sezonu. Jagiellonia Białystok to jedna z największych rewelacji sezonu i zajmuje czołowe miejsca w tabeli Ekstraklasy. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca pokazują ofensywny futbol i będą chcieli udowodnić swoją siłę również w Pucharze Polski.

Kto awansuje do półfinału Pucharu Polski 2025?

Stawką meczu jest awans do półfinału, co oznacza, że oba zespoły przystąpią do spotkania w pełni zmotywowane. Czy Legia wykorzysta przewagę własnego stadionu, czy może Jagiellonia sprawi sensację? Nie przegap tego meczu! Start o godzinie 21:00 – oglądaj na TVP Sport lub online!

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 2025. Jak radzą sobie oba zespoły?

Legia Warszawa aktualnie zajmuje 4. miejsce w Ekstraklasie, ale zmaga się z nieregularną formą. W ostatnich meczach poniosła porażkę z Radomiakiem Radom i potrzebuje zwycięstwa, aby podnieść morale przed dalszą częścią sezonu. Jagiellonia Białystok to jedna z największych rewelacji sezonu i zajmuje czołowe miejsca w tabeli Ekstraklasy. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca pokazują ofensywny futbol i będą chcieli udowodnić swoją siłę również w Pucharze Polski.