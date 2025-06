Trwają poszukiwania nowego selekcjonera dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Chętnych do pracy z naszymi orłami nie brakuje. Do PZPN wpłynęła sensacyjna oferta. Opiekunem biało-czerwonych chciałby zostać były trener reprezentacji Anglii. To szkoleniowiec z najwyższej półki.