Reprezentantom Polski brakuje nie tylko umiejętności

Ostatni mecz w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata 2026 pokazał, że reprezentacją Polski jest coraz gorzej. Nasze orły w Helsinkach przegrała z Finami, którzy bardziej znani są z gry w hokeja na lodzie niż w piłkę nożną. Polacy umiejętnościami czysto piłkarskimi nie przewyższają już nawet takich przeciwników, a rywale często mają więcej determinacji i chęci do walki od naszych reprezentantów.

Reklama

Kadrowicze zachowują się jak Primy Balleriny

Kosecki właśnie brak charakteru zarzucił obecnym kadrowiczom. Ci co obecnie grają w kadrze… Niektórzy mogliby mi te butki czyścić, a charakterem to żaden by do mnie nie wystartował i nie wytrzymał. Niestety. Niektórzy chłopacy są tam za miękcy. Przyjeżdżają na kadrę i zachowują się jak Primy Balleriny - powiedział były piłkarz reprezentacji Polski w "Kanale Sportowym".

PZPN szuka następcy Probierza

Reklama

Aktualnie trwa poszukiwanie nowego selekcjonera dla polskich piłkarzy. Po porażce z Finlandią z funkcji opiekuna biało-czerwonych zrezygnował Michał Probierz. Od tego czasu minął miesiąc, a jego następcy nadal nie ma, a czas ucieka. Kolejne mecze w ramach eliminacji do mundialu nasza kadra rozegra we wrześniu.

W tej chwili wiadomo, że z grona kandydatów na nowego selekcjonera wypadli Maciej Skorża i Kosta Runjaic. Według mediów obecnie największe szanse na objęcie funkcji trenera reprezentacji Polski mają Jan Urban i Nenad Bjelica.