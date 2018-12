W zespole Piasta od pierwszych minut wystąpili dwaj byli legioniści: Jakub Czerwiński i Tomasz Jodłowiec oraz pochodzący z Warszawy Aleksander Jagiełło. Czerwiński w 12. minucie o mało nie skierował piłki do własnej bramki po nieco przypadkowej interwencji głową. Chwilę później Jodłowiec opuścił boisko z powodu kontuzji.

Gospodarze wyszli na prowadzenie w 20. minucie. Dominik Nagy popisał się prostopadłym podaniem, a zastępujący Carlitosa w ataku mistrzów Polski Sandro Kulenovic nie miał problemów z pokonaniem słowackiego bramkarza Frantiska Placha.

Po przerwie wciąż to Legia miała przewagę, a goście nie byli w stanie poważniej zagrozić bramce strzeżonej przez Radosława Majeckiego. Legioniści jednak również nie forsowali tempa i rzadko stwarzali sobie podbramkowe sytuacje.

To przez ostatnie pół godziny miał odmienić Carlitos, który zmienił Kulenovica. Król strzelców poprzedniego sezonu trafił do bramki gości w 84. minucie. Sebastian Szymański odebrał piłkę na środku boiska po czym dograł ją do Hiszpana, a ten technicznym strzałem pokonał słowackiego bramkarza.

Legia Warszawa – Piast Gliwice 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Sandro Kulenovic (20), 2:0 Carlitos (84)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Sebastian Szymański, Marko Vesovic, Artur Jędrzejczyk, Chris Philipps. Piast Gliwice: Jakub Czerwiński, Uros Korun, Aleksandar Sedlar

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów: 17 026

Legia Warszawa: Radosław Majecki - Marko Vesovic, Artur Jędrzejczyk, William Remy, Adam Hlousek - Michał Kucharczyk (88. Inaki Astiz), Cafu, Chris Philipps (88. Cristian Pasquato), Sebastian Szymański, Dominik Nagy - Sandro Kulenovic (66. Carlitos)

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Martin Konczkowski, Uros Korun, Jakub Czerwiński, Marcin Pietrowski - Jorge Felix, Aleksandar Sedlar, Tom Hateley, Tomasz Jodłowiec (12. Patryk Sokołowski), Aleksander Jagiełło (79. Denis Gojko) - Piotr Parzyszek (90. Karol Stanek)