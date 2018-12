O testach we włoskim klubie poinformował dziennikarz włoskiego Sky Sports 24 – Gianluca Do Marzio. Napisał on na twitterze, że polski zawodnik w sobotę rano przybył do rzymskiej kliniki Villa Stuart i poinformował, że Cagliari rywalizację o polskiego stopera wygrała z Genoą i Borussią Dortmund.

Z kolei prezes Pogoni Jarosław Mroczek zapewnił na jednym z portali, że reprezentant polskiej młodzieżówki pozostanie w szczecińskim klubie aż do lata przyszłego roku.

Urodzony w kwietniu 2000 r. w Gorzowie Wielkopolskim zawodnik w wieku 13 lat został sprowadzony do Warszawy przez Legię. Cztery lata później trafił do Pogoni Szczecin, w której barwach zadebiutował w rozgrywkach ekstraklasy dwa dni po swoich 18. urodzinach, gdy wszedł na boisko na ostanie osiem minut meczu przeciwko Legii. Jeszcze w końcówce poprzedniego sezonu rozegrał dwa spotkania ekstraklasowe w pełnym wymiarze. Od początku tego sezonu stał się podstawowym piłkarzem ekipy prowadzonej przez trenera Kostę Runjaica. Rozegrał 18 spotkań ligowych, z czego 17 w pełnym wymiarze czasowym.