Setny mecz w koszulce Arki rozegrał Damian Zbozień, z kolei w zespole Wisły w pierwszej jedenastce na boisko wyszedł 18-letni Daniel Morys, dla którego był to debiut w ekstraklasie.

Już w pierwszych minutach Arka z impetem rzuciła się na rywala. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 5. minucie, po wrzucie z autu, piłkę w polu karnym dostał Adam Deja, który z kilku metrów trafił w okienko bramki. Arka nie zwalniała tempa gry i miała jeszcze kilka dogodnych akcji do strzelenia gola, w uderzeniach brakowało jednak siły lub precyzji.

I kiedy wydawało się, że tylko kwestią czasu jest, kiedy żółto-niebiescy strzelą w końcu kolejną bramkę, to do gości uśmiechnęło się szczęście w jednej z nielicznych przeprowadzonych przez nich akcji. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego główkował Marcin Wasilewski, golkiper Arki odbił piłkę, która wpadła pod nogi Macieja Śliwy, a ten przy biernej postawie obrońców gospodarzy wbił piłkę do siatki. Dla tego 17-letniego zawodnika był to pierwszy gol w ekstraklasie.

Po zmianie stron mecz w pierwszych minutach stał się bardziej wyrównany. W 58. minucie bramkarza gości pokonał Marko Vejinovic, który przyjął piłkę na polu karnym po wrzucie z bocznego autu Adama Marciniaka i oddał silny strzał pod poprzeczkę. Dwanaście minut później holenderski zawodnik postawił kropkę nad "i" wykonując pewnie rzut karny. Sędzia wskazał na jedenastkę po konsultacji VAR uznając, że Marcin Grabowski zatrzymał piłkę ręką.

Arka Gdynia - Wisła Kraków 3:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Adam Deja (5), 1:1 Maciej Śliwa (40), 2:1 Marko Vejinovic (58), 3:1 Marko Vejinovic (70-karny)

Żółta kartka - Arka Gdynia: Damian Zbozień. Wisła Kraków: Marcin Grabowski, Kamil Wojtkowski, Vukan Savicevic

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Widzów: 7 602

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Adam Danch, Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Adam Deja, Marko Vejinovic, Luka Zarandia (89. Marcus Vinicius), Michał Nalepa (84. Goran Cvijanovic), Nabil Aankour (46. Mateusz Młyński) - Maciej Jankowski

Wisła Kraków: Mateusz Lis - Daniel Morys, Marcin Wasilewski, Lukas Klemenz, Marcin Grabowski - Patryk Plewka, Vukan Savicevic, Rafał Boguski, Krzysztof Drzazga (70. Paweł Brożek), Maciej Śliwa (59. Kamil Wojtkowski) - Marko Kolar (88. Artur Balicki)