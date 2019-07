"Jestem szczęśliwy, że trafiłem do najlepszego klubu w Polsce, który w dodatku jest znany w Europie. Lubię grać w największych klubach w swoich krajach, które muszą wygrywać w każdym meczu. To zawsze dodatkowe wyzwanie. W Partizanie i Anderlechcie zdobywałem tytuły, teraz chcę zdobyć mistrzostwo w Warszawie. Przejście do Legii to przywilej, nie mam wątpliwości" - powiedział 27-krotny reprezentant Serbii, cytowany przez oficjalną stronę stołecznego klubu.

W barwach Partizana dwukrotnie zdobył mistrzostwo Serbii (2008 i 2009), a z Anderlechtem mistrzostwo Belgii (2017). W minionym sezonie zagrał w 10 meczach belgijskiej ekstraklasy. Z reprezentacją Serbii uczestniczył w mistrzostwach świata 2010, gdzie zagrał w jednym meczu.

Latem wicemistrzowie Polski pozyskali m.in. Igora Lewczuka, Litwina Arvydasa Novikovasa, Gruzina Waleriana Gwilię i Brazylijczyka Luquinhasa.

W czwartek wieczorem wicemistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z Europa FC z Gibraltaru w pierwszym meczu 1. rundy eliminacji Ligi Europy. Sezon ligowy ekipa z Łazienkowskiej rozpocznie 21 lipca meczem u siebie z Pogonią Szczecin.