"Ericsson, Play i Legia Warszawa podpisały list intencyjny, na mocy którego stadion Legii stanie się jednym z najlepiej wyposażonych w infrastrukturę sieciową obiektów w Europie, a klienci Play będą mogli korzystać ze specjalnych stref z technologią 5G. Tym samym stadion Legii uzyska dostęp do technologii 3G i 4G, które będą wykorzystane przez użytkowników wszystkich sieci komórkowych i będzie jednym z pierwszych obiektów sportowych wyposażonych w 5G. Kompleksowe podejście do infrastruktury komórkowej na stadionie zapewni szybki przepływ danych i w efekcie umożliwi dostarczenie kibicom ekskluzywnych treści w najwyższej jakości" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca operator komórkowy ogłosił, że w najbliższych tygodniach ruszają również testy konsumenckie sieci 5G w Toruniu.

"To dla nas ważne, że wraz z naszym partnerem technologicznym firmą Ericsson będziemy w stanie zapewnić dostęp do korzyści wynikających z technologii 5G wszystkim uczestnikom biorącym udział w wydarzeniach na stadionie Legii w Warszawie. W kolejnej lokalizacji udowadniamy, że mamy najlepszą sieć w Polsce, odpowiadającą na potrzeby nawet tych najbardziej wymagających klientów" - powiedział prezes Play Jean-Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Oprócz klientów Play, z sieci 5G będą mogli korzystać wszyscy biorący udział w wydarzeniach na stadionie Legii, którzy podłączą swoje urządzenia mobilne do istniejącej już sieci bezprzewodowej wi-fi.

"Cieszymy się, że dzięki współpracy z Play i Ericsson oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, będziemy mogli znacząco polepszyć jakość dostępu do internetu i usług komunikacyjnych podczas meczów na naszym stadionie. To element transformacji cyfrowej, która umożliwi rozwój naszych usług okołomeczowych. Dzięki tym zmianom niedługo będziemy w stanie w trakcie meczu dostarczyć naszym kibicom unikalny kontent i wdrożyć najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu obsługi" - powiedział prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski, cytowany w komunikacie.

"To ogromna satysfakcja, że możemy współpracować z PLAY i klubem Legia Warszawa we wdrożeniu technologii związanej z modernizacją komunikacji na stadionie. Ericsson to lider wprowadzenia technologii 5G na całym świecie, a teraz to nowoczesne rozwiązanie udostępnimy znanym z gorącego dopingu kibicom Legii" - dodał szef firmy Ericsson w Polsce Martin Mellor.

Już dziś sieć 5G Ready Play jest dostępna w 24% sieci, a do końca roku ten wskaźnik wzrośnie aż do 38%. Rozbudowa własnej sieci jest jednym z kluczowych filarów strategii spółki ogłoszonej pod koniec 2018 roku, a jednym z jej głównych założeń jest niezależna, najbardziej zaawansowana technologicznie sieć wśród operatorów komórkowych w Polsce, podano także.

P4 jest operatorem sieci mobilnej, który koncentruje się w swojej działalności na świadczeniu usług telekomunikacji mobilnej. P4 jest spółką bezpośrednio zależną od Play Communications S.A., publicznej spółki akcyjnej, której akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i która kontroluje łącznie cztery spółki zależne (Grupa Play).