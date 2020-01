Conrado pojawił się w Gdańsku w poniedziałek, przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z Lechią.

Nowy nabytek biało-zielonych jest wychowankiem Gremio Porto Alegre, natomiast w październiku 2019 roku został zawodnikiem Figueirense FC i w barwach tego zespołu rozegrał w brazylijskiej drugiej lidze 12 meczów.

Niewykluczone, że z Lechią pożegnają się Sławomir Peszko, Rafał Wolski i Artur Sobiech, którzy dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu i na razie nie trenują z drużyną.

Przygotowania do rundy wiosennej gdańszczanie rozpoczęli we wtorek. 16 stycznia podopieczni trenera Piotra Stokowca zmierzą się w inauguracyjnym sparingu z zamykającą tabelę pierwszej ligi Chojniczanką Chojnice, a dwa dni później polecą na zgrupowanie do Belek, gdzie przebywać będą do 1 lutego.

W Turcji lechiści rozegrają kolejnych pięć meczów kontrolnych – ich rywalami będą SpVgg Greuther Fuerth (20 stycznia), Rubin Kazań (21), Beroe Stara Zagora (24), Dynamo Moskwa (28) oraz 1.FC Slovacko Uherske Hradiste (31). (PAP)

Autor: Marcin Domański

