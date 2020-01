Internetowe głosowanie kibiców to jeden z akcentów stulecia Jagiellonii, które przypada w tym roku. Głosowanie rozpoczęło się 13 stycznia o symbolicznej godzinie 19.20, zakończyło w niedzielę o tej samej porze. Przyjęto, że dla jego ważności trzeba zebrać głosy minimum 1920 osób, które kupiły bilet przynajmniej na jeden mecz Jagiellonii na stadionie w Białymstoku.

Chodziło o to, że takie osoby są zarejestrowane w systemie sprzedaży biletów, bo głosowanie polegało na zalogowaniu się do tego systemu i oddaniu głosu - albo na obecny znak identyfikacyjny, albo na obowiązujący do 2006 roku, a z którego wówczas SSA Jagiellonia Białystok - z powodów prawnych (był spór o prawo do tego znaku) przestała korzystać. Wtedy też powstało obecnie używane logo, którego pierwowzorem był herb klubu z okresu międzywojennego.

Jak poinformowała wieczorem Jagiellonia, w głosowaniu wzięły udział 4322 osoby. 84 proc. głosujących opowiedziało się za wcześniejszym herbem, nazywanym przez kibiców "starą jotką", pozostali za obecnie obowiązującym. Herby różnią się krojem "jotki", bo głównym symbolem graficznym klubu jest litera "J" oraz ułożeniem kolorów żółtego i czerwonego w tle.

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami kibiców, zanim obecnie obowiązujący herb stanie się historycznym, informujemy, że na koszulkach meczowych i sprzęcie sportowym będzie obowiązywał do końca trwającego sezonu. Nowo wybrany herb zostanie zaprezentowany na koszulkach od rundy jesiennej sezonu 2020/21. Pozostałe zmiany zostaną dokonane stopniowo - napisano w klubowym komunikacie.

Najbardziej zagorzali kibice klubu mobilizowali się w mediach społecznościowych do wzięcia udziału w referendum i zagłosowania za starym herbem. Tuż przed jego rozpoczęciem 13 stycznia, w centrum Białegostoku kilkaset osób stanęło pod hasłem "Jeden herb na stulecie Jagiellonii", kibice skandowali "stara jotka na stulecie". Zrobili to kilkadziesiąt minut przed odpaleniem setek rac o godz. 19.20, w ramach akcji związanej ze stuleciem klubu.

Za datę powstania klubu przyjmuje się maj 1920 roku. Wówczas żołnierze stacjonującego w Białymstoku Batalionu Zapasowego 42. Pułku Piechoty powołali do życia koło sportowe - sekcję piłki nożnej. Pierwszy mecz rozegrano 30 maja 1920 roku, w którym ten zespół wygrał z Kresowcami 5:1. Na sportowej mapie regionu, jako klub pod tą nazwą, Jagiellonia pojawiła się 27 stycznia 1932 roku wskutek połączenia Wojskowego Klubu Sportowego 42. Pułku Piechoty (piłka nożna, lekkoatletyka) oraz istniejącego od 1927 r. Klubu Sportowego Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie działała sekcja lekkoatletyczna.

Obchody stulecia Jagiellonii mają być rozłożone w czasie i trwać przez cały 2020 rok.

