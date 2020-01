Bramkę dla Jagiellonii zdobył w pierwszej połowie Czech Martin Pospisil, który wykorzystał rzut karny za faul na Tarasie Romanczuku. To drugi gol tego środkowego pomocnika w zimowych sparingach Jagiellonii i drugi z "jedenastki".

Oprócz Romanczuka i Pospisila, pełne spotkanie zagrali też trzej defensorzy: lewy obrońca Islandczyk Bodvar Bodvarsson, który po odejściu do Konyasporu Brazyliczyka Guilherme wydaje się pierwszym wyborem na tej pozycji trenera Iwajło Petewa, oraz para stoperów: Chorwat Zoran Arsenic i Dawid Szymonowicz. Ten ostatni pierwszą część sezonu spędził na wypożyczeniu do Rakowa Częstochowa, a na obozie przygotowawczym w Turcji walczy o miejsce w składzie Jagiellonii. Z powodu kontuzji w żadnym ze sparingów białostoczan nie zagrał jeszcze inny chorwacki stoper Ivan Runje.

Mecz z SK Dnipro-1 to trzecie spotkanie kontrolne Jagiellonii w trakcie zgrupowania w Belek, które trwa od 18 stycznia i zakończy się w piątek. W dwóch wcześniejszych sparingach białostoczanie zremisowali 3:3 z KF Ballkani, liderem piłkarskiej ekstraklasy Kosowa oraz 1:1 z rumuńskim FC Viitorul Konstanca. Ostatni sparing zagrają z austriackim Wolfsberger AC, który jesienią uczestniczył w fazie grupowej Ligi Europy.

Po powrocie do Polski do meczu z Wisłą w Krakowie (8 lutego) Jagiellonia będzie przygotowywać się już we własnym ośrodku treningowym. Po pierwszej części sezonu piłkarskiej ekstraklasy białostoczanie zajmują w tabeli dziewiąte miejsce.