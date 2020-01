Występująca w ekstraklasie Lechia Gdańsk wypożyczyła do końca sezonu dwóch piłkarzy – niespełna 24-letni słowacki skrzydłowy Lukas Haraslin przeszedł do włoskiego US Sassuolo Calcio, a 28-letni środkowy pomocnik Daniel Łukasik do Ankaragucu Ankara.

Obaj zawodnicy trafili do Lechii w 2015 roku. W biało-zielonych barwach Haraslin rozegrał w ekstraklasie 108 meczów, w których zdobył 12 bramek, a dorobek Łukasika to 128 ligowych spotkań i dwa gole. W rundzie jesiennej zaliczyli odpowiednio 18 i 15 występów. Reklama Ekstraklasa: Sobiech z Lechii przeprowadza się do drugiej ligi tureckiej Zobacz również W zespole z Ankary, który w tureckiej ekstraklasie zajmuje 17. przedostatnie miejsce, gra reprezentant Polski Michał Pazdan. Z kolei Sassuolo plasuje się w Serie A na 15. pozycji. W przerwie zimowej z gdańskiego klubu odeszło już czterech piłkarzy. Wcześniej półtoraroczny kontrakt z 11. ekipą tureckiej drugiej ligi Fatih Karagumruk SK Stambuł podpisał Artur Sobiech. Z kolei Adam Chrzanowski zostanie od 1 lipca zawodnikiem aktualnego wicelidera Serie B Pordenone Calcio, natomiast rundę wiosenną niespełna 21-letni obrońca spędzi na wypożyczeniu do pierwszoligowej Miedzi Legnica. Ponadto wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu dostali Sławomir Peszko i Rafał Wolski. Lechia pozyskała dwóch piłkarzy - 23-letniego brazylijskiego lewego obrońcę Conrado Buchanelliego Holza i wypożyczonego z FK Lipawa do końca sezonu młodszego o cztery lata łotewskiego środkowego defensora Kristersa Tobersa.