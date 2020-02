Mając na uwadze: ustalenia poczynione na spotkaniu w Jachrance w 2016 roku, dotyczące zmniejszenia i znormalizowania obciążeń w ramach kalendarza rozgrywek ligowych oraz pucharowych, zmiany dokonane przez PZPN w ramach rozgrywek 1. ligi oraz głosy zgromadzonych, jak również trenerów i całego środowiska piłkarskiego, kluby zaproponowały zmianę formuły Ekstraklasy od sezonu 2021/2022, skutkującą udziałem 18 drużyn w lidze i rozgrywaniem 34 kolejek meczów w sezonie - napisano w komunikacie PZPN po spotkaniu szefa związku z prezesami klubów ekstraklasy.

Jak dodano, ta kwestia zostanie poruszona na piątkowym posiedzeniu zarządu związku celem przygotowania i przyjęcia stosownych zmian w przepisach.

Jednocześnie PZPN wyraża pełną gotowość do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach i konsultacjach dotyczących wszelkich aspektów zawodowej piłki nożnej w Polsce - dodano.

Ta ostatnia kwestia to odpowiedź centrali na apel z początku lutego prowadzącej rozgrywki spółki Ekstraklasa o powołanie strategicznej rady ds. futbolu zawodowego przy PZPN, na wzór grup konsultacyjnych działających przy FIFA i UEFA. Takie gremium miałoby się zająć pakietem zmian w polskiej piłce, w tym kwestią potencjalnej zmiany systemu rozgrywek od sezonu 2021/22.

Obecnie w ekstraklasie występuje 16 zespołów. Od sezonu 2013/14 następuje podział drużyn po 30. kolejce na tzw. grupy mistrzowską i spadkową, po czym rozgrywanych jest jeszcze siedem kolejek. Po czterech latach obowiązywania tego formatu zniesiono przepis o podziale punktów na pół po sezonie zasadniczym, ale wciąż obowiązuje podział na dwie grupy w tzw. fazie finałowej.

W tym sezonie po raz pierwszy najwyższą klasę opuszczą trzy ostatnie drużyny, a w ich miejsca awansują dwie najlepsze z 1. ligi oraz kolejna wyłoniona w barażach między ekipami z pozycji 3-6.

Jeżeli zarząd PZPN przyjmie reformę, to sezon 2020/21 będzie prawdopodobnie "przejściowy". Wtedy ekstraklasę opuściłby tylko jeden zespół, a z 1. ligi wejdą trzy, by powiększyć ekstraklasę do 18. Od sezonu 2021/22 o tytuł mistrza Polski rywalizacja toczyłaby się zatem w formacie 34 kolejek, bez dodatkowej fazy finałowej.

W latach 1991-98 w najwyższej klasie grało już 18 drużyn, a opuszczały ją wtedy po sezonie cztery ostatnie. Później wrócono do 16 ekip, choć np. w sezonie 2001/02 od początku sezonu obowiązywał podział na dwie grupy, a po 14 kolejkach następował kolejny na tzw. grupy mistrzowską oraz spadkową i końcowe rozstrzygnięcia zapadały po rozegraniu 28 serii spotkań.