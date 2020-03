Ewentualny występ Slisza nie zmieni planów taktycznych. Jest zawodnikiem pasującym do naszego stylu, choć oczywiście będziemy się uczyć jak go wkomponować do drużyny, gdzie może nam dać najwięcej, ale on też pozna filozofię gry Legii - stwierdził Vukovic na konferencji prasowej w Warszawie.

Kilka dni temu Slisz, piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski, został wykupiony przez Legię z KGHM Zagłębia Lubin za ok. 1,5 miliona euro.

Szkoleniowiec wicemistrzów kraju przyznał, że pod znakiem zapytania stoi występ Domagoja Antolica. Za kartki pauzuje Andre Martins. Z kolei na treningu kontuzji śródstopia doznał Paweł Stolarski.

Jesteśmy przygotowani na to, że Antolic nie zagra w Gdańsku. W środę nie pomogą nam również Igor Lewczuk i William Remy, co zmniejsza pole manewru. Bardzo możliwe, że Igor będzie do naszej dyspozycji na niedzielne spotkanie z Piastem Gliwice - dodał trener stołecznego zespołu.

Dwa ostatnie spotkania na własnym stadionie przyniosły Legii komplet punktów, a sobotnie zwycięstwo nad Cracovią (2:1) pozwoliło jej odskoczyć od drugich w tabeli "Pasów" na sześć punktów. Ponieważ w 24. serii przegrały też zajmujące kolejne lokaty Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław, to zespół trenera Vukovica zaczyna mieć coraz bardziej komfortową sytuację.

Naszą motywacją powinna być siła i uczucie towarzyszące nam po zwycięskim spotkaniu z Cracovią. Każdy z nas czuje spełnienie kiedy mecz kończy się tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Naszym celem jest regularne wygrywanie na wyjazdach - podkreślił Vukovic.

W pierwszej rundzie, pod koniec września, Legia u siebie przegrała z Lechią 1:2. Obecnie gdańszczanie plasują się na szóstej pozycji ze stratą 11 punktów do lidera.

W zaplanowanej na wtorek i środę 25. kolejce bardzo ciekawie zapowiadają się także derby Krakowa - Cracovia podejmie Wisłę.