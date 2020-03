W pierwszej połowie większych emocji nie było, choć trudno obu drużynom odmówić zaangażowania. Gra toczyła się jednak głównie w środku pola, oba zespoły przykładały dużą uwagę do defensywy, więc sytuacji pod bramkami brakowało.

Piłkarze do przerwy nie oddali żadnego celnego strzału, choć bliżej zdobycia gola byli gospodarze. W 20. min - po długim rozegraniu ataku pozycyjnego - piłka trafiła w polu karnym Śląska do Tarasa Romanczuka, ten odegrał ją na 11. metr do Jakova Puljica, ale chorwacki napastnik uderzył nad poprzeczką. Obie drużyny próbowały też zagrozić przeciwnikowi z rzutów wolnych, ale za każdym razem na miejscu byli obrońcy.

W drugiej połowie emocji było już więcej, wreszcie więcej pracy mieli też bramkarze. Pierwszy celny strzał w meczu odnotowany został w 48. min - czeski pomocnik Jagiellonii Martin Pospisil uderzył z linii pola karnego, ale Matusa Putnockiego nie zaskoczył. W odpowiedzi Robert Pich spróbował strzału przewrotką, ale piłka wylądowała na górnej siatce bramki gospodarzy. Potem Taras Romanczuk z pola karnego trafił w boczną siatkę bramki Śląska, a Przemysław Płacheta strzelił wzdłuż bramki Jagiellonii.

W 54. min Przemysław Mystkowski zdołał w polu karnym wejść między dwóch obrońców z Wrocławia, był przytrzymywany przez Marka Tamasa i sędzia Piotr Lasyk wskazał na rzut karny, który bez trudu wykorzystał Pospisil.

Stracony gol nie podziałał dobrze na Śląsk, który miał duże trudności z pokonaniem defensywy Jagiellonii. Ale w 72. umiejętnościami strzeleckimi błysnął Erik Exposito. Hiszpański napastnik gości z prawej strony boiska zszedł do środka, uderzył zza linii pola karnego, a podkręcona przez niego piłka trafiła w słupek bramki Jagiellonii. Dobijał ją dwa razy Płacheta, ale dwa razy dobrze zachował się Damian Węglarz.

To była właściwie jedyna szansa bramkowa gości. Jagiellonia też próbowała zdobyć gola, dużą szansę miał Tomas Prikryl, ale jego mocne uderzenie z "16" Putnocky obronił. W doliczonym czasie dobrą okazję miał jeszcze Hiszpan Jesus Imaz, uderzył z pola karnego, ale minimalnie przestrzelił.

Ostatecznie trzy punkty zostały w Białymstoku. W przypadku Jagiellonii, która miała fatalny początek rozgrywek po zimowej przerwie, to trzeci z rzędu mecz bez porażki.

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Martin Pospisil (56-karny)

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Ariel Borysiuk, Przemysław Mystkowski, Taras Romanczuk. Śląsk Wrocław: Mark Tamas

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów: 7 543

Jagiellonia: Damian Węglarz - Andrej Kadlec, Ivan Runje, Bogdan Tiru, Zoran Arsenic - Maciej Makuszewski (67. Tomas Prikryl), Taras Romanczuk, Ariel Borysiuk, Martin Pospisil, Przemysław Mystkowski (81. Bartłomiej Wdowik) - Jakov Puljic (76. Jesus Imaz)

Śląsk: Matus Putnocky - Lubambo Musonda, Israel Puerto (46. Piotr Celeban), Mark Tamas, Guillermo Cotugno - Krzysztof Mączyński, Michał Chrapek (50. Filip Markovic) - Jakub Łabojko, Robert Pich (77. Filip Raicevic), Przemysław Płacheta - Erik Exposito

Wyniki meczów 26. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-03-06:

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków 3:2 (1:1)

2020-03-07:

KGHM Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 4:4 (2:3)

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

Arka Gdynia - Wisła Płock 1:2 (0:1)

Pozostałe mecze kolejki

2020-03-08:

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (12.30)

Wisła Kraków - Lech Poznań (15.00)

Legia Warszawa - Piast Gliwice (17.30)

2020-03-09:

Korona Kielce - ŁKS Łódź (18.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 25 16 3 6 53-24 51 +29

2. Cracovia Kraków 26 13 3 10 35-25 42 +10

3. Śląsk Wrocław 26 11 9 6 34-29 42 +5

4. Lech Poznań 25 11 8 6 44-24 41 +20

5. Pogoń Szczecin 25 11 7 7 27-23 40 +4

6. Piast Gliwice 25 12 4 9 26-24 40 +2

7. Lechia Gdańsk 26 10 8 8 32-33 38 -1

8. Jagiellonia Białystok 26 10 7 9 35-35 37

9. Wisła Płock 26 10 6 10 32-41 36 -9

10. Raków Częstochowa 25 11 2 12 32-37 35 -5

11. KGHM Zagłębie Lubin 26 9 6 11 41-40 33 +1

12. Górnik Zabrze 26 8 9 9 34-36 33 -2

13. Wisła Kraków 25 9 3 13 32-37 30 -5

14. Arka Gdynia 26 6 7 13 22-37 25 -15

15. Korona Kielce 25 6 5 14 14-30 23 -16

16. ŁKS Łódź 25 5 5 15 25-43 20 -18

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

Mecze w następnej kolejce

2020-03-13:

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (18.00)

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (20.30)

2020-03-14:

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin (15.00)

Piast Gliwice - Wisła Kraków (17.30)

Lech Poznań - Legia Warszawa (20.00)

2020-03-15:

Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok (15.00)

Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (17.30)

2020-03-16:

Wisła Płock - Korona Kielce (18.00)