Rozumiemy, jaka jest sytuacja i daliśmy do zrozumienia, że nie będziemy się upierać przy zachowaniu 100 procent zarobków. Na pewno dojdziemy do porozumienia, ale na razie nie padły deklaracje, jak duże będą to obniżki – powiedział piłkarz Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk.

