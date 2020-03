Jak poinformowano w oficjalnym oświadczeniu, PZPN dofinansuje kluby ekstraklasy, pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. To łączne kwoty w wysokości - odpowiednio - 30, 10, 6 i 4 mln złotych z przeznaczeniem na wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży.

Ostateczna decyzje w zakresie podziału środków przeznaczonych dla klubów Ekstraklasy zostanie podjęta po konsultacji z klubami i władzami spółki Ekstraklasa - zaznaczono.

My tak zarządzamy w naszej federacji, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Było nas stać na taki pakiet, ponieważ prowadzimy właściwą politykę finansową i mamy się czym dzielić. Od ponad siedmiu lat, gdy jestem prezesem PZPN, potrafiliśmy odłożyć coś na kupkę. I teraz przyszła pora, żeby coś z tej kupki dać. To jest dobry projekt, daje klubom jasność w wielu sprawach - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Szacuję, że za okres od marca do czerwca stracimy od 40 do 50 milionów złotych. Chodzi m.in. o nierozegrane mecze reprezentacji, brak wpływów z transmisji, itd. Ale prowadzimy mądrą politykę finansową - już myślimy, jak nasz budżet zmodyfikować właśnie o te stracone wpływy - podkreślił szef federacji.

PZPN utrzyma projekt Pro Junior System na dotychczasowym poziomie i wypłaci klubom nagrody w pełnej wysokości, nawet w przypadku nierozegrania całego sezonu (łącznie 18,1 mln zł). Zostanie również wprowadzony system wsparcia solidarnościowego dla klubów, które nie uzyskają nagród w programie Pro Junior System w sezonie 2019/20 (łącznie 3,54 mln zł).

Poinformowano także m.in. o zwiększeniu nagród finansowych w Pucharze Polski, wsparciu piłki kobiecej, zawieszeniu opłat w rozgrywkach seniorskich w najniższych klasach (od III ligi do C klasy) i piłce juniorskiej, a także o przesunięcie terminu spłaty zobowiązań licencyjnych.

W trosce o całą polską rodzinę piłkarską, a w szczególności o zapewnienie integralności oraz ciągłości rozgrywek piłkarskich w Polsce, zarząd PZPN zainicjował prace nad wprowadzeniem pakietu pomocowego, obejmującego wszelkie aspekty działalności piłkarskiej. (...) projekty mają na celu w szczególności ułatwić klubom piłkarskim zrzeszonym w PZPN funkcjonowanie w aktualnej sytuacji, ale również umożliwić właściwe dostosowanie się do nieuchronnych zmian w nadchodzącej piłkarskiej rzeczywistości - poinformowano w komunikacie.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że piłkarskie rozgrywki ligowe w większości krajów są wstrzymane. W Polsce, na ten moment, przerwa ma potrwać co najmniej do 26 kwietnia.