Uruchamiamy bezpłatny telefon pomocowy, dostarczamy posiłki wprost do domu, przygotowujemy zakupy i wiele więcej. Dołączcie, wesprzyjcie, bądźcie #GOTOWIDOPOMOCY! Centrum i zapleczem akcji jest nasz stadion. Już na starcie akcji Fundacja Legii jest gotowa sfinansować 10 tysięcy posiłków, które będą dostarczane przez ponad 500 wolontariuszy Fundacji i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - poinformowała Legia.

Jak przyznał prezes lidera piłkarskiej ekstraklasy Dariusz Mioduski, "odpowiedzialność społeczna to część misji Legii Warszawa, którą na co dzień realizujemy poprzez naszą Fundację"

Dziś, w obliczu jednego z największych wyzwań cywilizacyjnych współczesnej historii, postanowiliśmy, że jako klub przemienimy się w organizację pomocową i we współpracy z naszymi partnerami oraz zaproszonymi firmami i instytucjami przygotowaliśmy program, do którego zapraszamy wszystkich, którzy w ramach solidarności międzypokoleniowej mogą zaangażować się w pomoc seniorom. Łączmy siły aby razem stworzyć kompleksowy program pomocowy skierowany do osób starszych, najbardziej narażonych w okresie epidemii – podkreślił Mioduski, cytowany na stronie klubu.

Jak dodano, numer 800919160 jest dostępny jako bezpłatny telefon pomocowy.

Finansujemy i dostarczamy posiłki dla seniorów, zarówno do osób indywidualnych, jak i do Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie i okolicach. Prowadzimy bezpłatny telefon pomocowy dla seniorów umożliwiający uzyskanie bezpośredniej pomocy w robieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby (spożywczych, sanitarnych, medycznych). Tworzymy zorganizowany wolontariat realizujący bezpośrednią pomoc dla seniorów poprzez dostarczanie posiłków i robienie zakupów (...). Oferujemy wsparcie technologiczne poprzez bezpłatną infolinię pozwalającą uzyskać pomoc związaną z telekomunikacją, internetem, komputerami, udostępnioną przez firmę T-Mobile Polska - dodano w oświadczeniu.

Uzasadniono, że w obliczu wielomiesięcznej perspektywy walki z wirusem seniorzy to osoby, dla których zarażenie jest poważnym zagrożeniem życia. Jednocześnie jest to grupa społeczna, która często znajduje się w najtrudniejszej sytuacji, nie tylko społecznej, ale także ekonomicznej.

Obowiązkiem największej warszawskiej społeczności skupionej wokół Legii Warszawa, która jest symbolem wielopokoleniowej tradycji i pasji, jest pomoc tej grupie - dodano.

Podkreślono, że epidemia wirusa COVID-19 nie minie szybko i trzeba będzie z nią żyć przez wiele miesięcy.

A tragiczne doświadczenia krajów, które są w bardziej zaawansowanym stadium pod względem skali zachorowań i umieralności, pokazują, że jednym z najbardziej zagrożonych pod względem wydajności jest system opieki medycznej. Dlatego akcja ma mieć skutek ograniczający liczbę zarażonych seniorów, przez co realnie odciąży placówki i personel medyczny. Pomagając seniorom, chronimy nie tylko ich zdrowie i życie, ale poprzez działania prewencyjne wspieramy system opieki medycznej i personel medyczny - dodano.

Jak można pomóc? M.in. poprzez bezpośrednie wsparcie materialne: przekazanie produktów np. żywnościowych, sanitarnych, higienicznych, medycznych na potrzeby seniorów bądź przygotowanie świeżych posiłków. Również np. wsparcie finansowe na potrzeby realizacji akcji, w tym zakup produktów żywnościowych i posiłków dla najbardziej potrzebujących seniorów, zakup środków ochrony dla wolontariuszy, bieżące operacyjne funkcjonowanie akcji i jej wolontariuszy.

Dołączenie do wolontariatu #GOTOWIDOPOMOCY: wolontariat@fundacjalegii.pl.

Legia zaprasza do udziału w akcji wszystkie firmy, instytucje, organizacje społeczne, a także osoby publiczne i prywatne chcące zaangażować się w tę inicjatywę. Centrum operacyjnym i zapleczem akcji społecznej będzie stadion Legii przy ul. Łazienkowskiej. Źródłem informacji o akcji jest główna strona klubu Legia.com oraz gotowidopomocy.pl, a także wszystkie media społecznościowe Legii, które będę informowały o przebiegu akcji. W maju planowana jest także kampania outdoorowa informująca o akcji #GOTOWIDOPOMOCY. Kontakt dla partnerów: gotowidopomocypartnerzy@legia.pl.

Jak przypomniano, akcja #GOTOWIDOPOMOCY prowadzona jest pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy i Wojewody Mazowieckiego.